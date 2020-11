NÖ: Bundesheer stellt die Winterbereitschaft her

Die ersten massiveren Schneemengen bescherten heuer sogar bereits das erste Skivergnügen am Hochkar. Angesichts des nahenden Winters hat auch das Bundesheer gebirgserfahrene Einheiten in Niederösterreich stationiert. In den Garnisonen Amstetten und Wiener Neustadt halten sich ab sofort speziell ausgebildete Alpinsoldaten bereit.

Diese Einsatzkräfte rücken aus, wenn die zivilen Hilfsorganisationen Unterstützung benötigen. Sie sind in der Suche von Verschütteten und in Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Lawinenunglücken ausgebildet. Durch ihre Gebirgsausbildung können diese Soldaten auch bei Einsätzen nach massiven Schneefällen in schwierigem Gelände eingesetzt werden, heißt es beim Heer. Bei der Schneekatastrophe am Hochkar im Jänner 2019 waren ja große Einheiten des Heeres bei den Hilfsmaßnahmen im eingeschneiten Hochkar-Dorf über längere Zeit maßgebliche Partner.