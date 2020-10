Nationalfeiertag: Bundesheer verzichtet auf Leistungsschau

Das verkündeten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner, ORF-2-Channel Manager Alexander Hofer und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky bei einer ebenfalls ungewöhnlichen Pressekonferenz am Freitag, die im Freien am Heldenplatz stattfand.

Sie "schützen Österreich"

Das Österreichische Bundesheer präsentiert sich am 26. Oktober unter dem Generalmotto "Wir schützen Österreich!" mit einem speziellen, in neuester 3D-Optik gestalteten virtuellen Heldenplatz, der allen interessierten Österreichern einen Besuch via PC, Smartphone oder Tablet ermöglichen wird. Die Veranstaltung ist auf "nationalfeiertag2020.jetzt" zu finden, schilderte Tanner.

Parallel dazu findet am Heldenplatz die traditionelle Kranzniederlegung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie der Bundesregierung am Äußeren Burgtor sowie die feierliche Angelobung der 300 Rekruten, darunter auch drei Frauen, statt.