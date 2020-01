Hochkar: Ein Jahr nach der Schneekatastrophe

Eine genaue Schadensbilanz zu dem Ereignis gibt es am Hochkar nicht. Schäden an der Alpenstraße müsse man noch immer beheben, sagte der Bürgermeister. Die Kosten für die Versorung der tausenden Helfer hatte das Land NÖ übernommen. Touristisch konnte man in der letzten Saison den Ausfall durch gute Monate danach beinahe wieder ausgleichen, berichtete Rohregger. Ungewollte internationale Medienaufmerksamkeit habe man ins positiven Licht rücken können. "Das Skigebiet war zu keiner Zeit von Lawinen bedroht, die Auffahrtsstraße jedoch schon", so der Liftchef. Johannes Putz, der am Hochkar mehrere Unternehmen betreibt und in der Hauptsaison 85 Mitarbeiter beschäftigt, rechnete auf, dass ihm das Schneechaos zehn Prozent des Jahresvolumens gekostet hat. "Es war hart. Es gab keine Einnahmen, aber vom Personal musste trotzdem niemand gehen", erinnerte er sich. Viel positives Echo habe das Dankeschön an die Einsatzkräfte hervorgerufen, indem man im Mai noch einmal aufsperrte und die Helfer zu einem Gratisskitag eingeladen hatte, berichteten Rohregger und Putz.