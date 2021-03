Amstetten: Harte Fronten um „absichtliches Foul“

Spannend wird es am Mittwoch der kommenden Woche. Da findet die nächste Gemeinderatssitzung statt. Die schwarzgrüne Mehrheit kann Riegler nicht als Viezbürgermeister absetzen, allerdings könnte sie ihm Ausschussagenden entziehen. Haberhauer kann zu möglichen Schritten noch nichts sagen. Man werde am Wochenende darüber beraten, sagt er. Zu Beschwerden der SPÖ zu wenig in Entscheidungen eingebunden zu sein, sagt er jederzeit zu Gesprächen bereit zu sein. "Doch wenn man für die Stadt arbeitet müssen von der poltischen Mehrheit Sachverhalte entschieden werden, die dann auch umgesetzt werden müssen, nur so bekommt man Ergebnisse", sagt Haberhauer im KURIER-Gespräch.