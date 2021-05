"Es reicht": Bauer sperrt Wanderroute in Niederösterreich

„In der Corona-Zeit sind die Zustände immer schlimmer geworden. Wir hatten keine andere Wahl.“

Nach zunehmenden Konflikten mit uneinsichtigen Wanderern hat Landwirt Leopold Kogler mit seiner Familie den Entschluss gefasst, die Wanderstrecke auf den Wiesberg nahe seinem Wohnort St. Leonhard am Wald bei Waidhofen an der Ybbs für alle Ausflügler zu sperren. Wie die Verantwortlichen in vielen größeren und bekannten Freizeitdorados, beklagt der Bauer die zunehmende Respektlosigkeit und Uneinsichtigkeit beim Freizeitvolk. Die will er sich jetzt nicht mehr gefallen lassen.

Freches Fehlverhalten

Die Sperre des Weges zum 789 Meter hohen Ausflugskogel mit bester Sicht in die Voralpen sorgte vor allem in sozialen Medien für viel Aufsehen. Bedauern, aber überraschenderweise auch für Verständnis. Dass es auf beliebten Wanderstrecken immer öfter zu frechem Fehlverhalten kommt, dürfte also nicht nur den Grundbesitzern und Verantwortlichen in den Gemeinden auffallen.