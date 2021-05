Authentisch mexikanisch

Sie wolle eine „authentische mexikanische Küche“ vermitteln. Und die 62-Jährige versteht davon etwas, hat mehr als 20 Jahre in Restaurants in Mexiko und Spanien gekocht und führte ihr eigenes in Mexiko-Stadt. Sechs Jahre lang hatte sie auch eine eigene Fernsehsendung. Warum sie und ihr Mann Victor, ein IT-Spezialist, quasi in der Pension ausgerechnet in Wien landeten? Dafür legte ihr Sohn den Grundstein. „Er studierte in Wien zeitgenössische Musik. Wir waren daher oft hier und haben uns in Wien verliebt. Die Pension wollten wir hier verbringen.“

Ein weiteres Lokal war allerdings nicht geplant. Das habe sich so ergeben. Tatsächlich fühlt sich ein Besuch im „Comal“ wie Ankommen im lang ersehnten Urlaubsziel an, wenn die stets fröhliche Chefin ihre Gäste mit einem „Willkommen zu Hause!“ begrüßt und „Agua de Jamaica“, selbst gemachten Hibiskusblütensaft, serviert.