Kurzparkzonen-Ausweitung: NÖ auf Parkplatzsuche an der Ländergrenze

Neben diesen Maßnahmen des Landes wurden auch auf kommunaler Ebene Vorbereitungen für die bevorstehende Einführung getroffen: Aus Sorge vor „Parkpickerl-Flüchtlingen“ aus Wien musste in vielen Umlandgemeinden die Parkraumbewirtschaftung neu gedacht werden. So etwa in Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha). „Die relativ zügige Entscheidung aus Wien im Mai des vorigen Jahres hat uns nicht überraschend, aber überzeugend getroffen“, sei für Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) klar gewesen, dass nun Handlungsbedarf bestehe. Zusätzlich zur blauen wurde deshalb eine grüne Parkzone, für die Stunden- und Tagestickets gelöst werden müssen, in der Stadt eingeführt.