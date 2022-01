Das Wiener Umland wappnet sich gegen "Parkpickerl-Flüchtlinge"

Getestet wurde ein solches System in Perchtoldsdorf bereits in einem anderen Ortsteil. Seit dem Vorjahr war dort in der Nähe eines Schulkomplexes die maximale Stehzeit limitiert worden, um Dauerparken zu verhindern. Für Bewohner der betroffenen Straßenzüge werde man Ausnahmen von der beschränkten Abstelldauer genehmigen, so Kö. Ein „digitales Anrainerpickerl“, das über die Gemeindehomepage abgewickelt wird, ist in Vorbereitung. Die neue Regelung gilt vorerst für zwei Jahre, so Kö. „Nach einem Jahr gibt es eine Evaluierung, um zu sehen, ob wir etwas anpassen müssen.“

Schon seit Längerem auf eine kostenlose Kurzparkzonenlösung setzt man in Vösendorf. Das System wurde dort vor etwa zwei Jahren eingeführt. „In den an Wien angrenzenden Siedlungen dürfen Fahrzeuge maximal 1,5 Stunden lang abgestellt werden“, berichtet Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP). Auch hier erhalten Anrainer sowie Firmen Ausnahmegenehmigungen – und zusätzlich Parkerlaubniskarten für Besucher. Eine weitere Ausdehnung der Kurzparkzone sei derzeit nicht geplant, so Koza. „Weil es Wienern ja nicht viel bringt, noch weiter in den Ort zu fahren, wo sie keine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel haben.“