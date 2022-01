Bahn-Offensive: Warum die ÖBB auf neue Mitarbeiterinnen setzen

Probleme als Frau in einem Unternehmen, dessen interne Kultur über viele Jahrzehnte von Männern geprägt wurde, hatte Catharina Wolffhardt „eigentlich noch nie“. In der eigenen Abteilung sind die Frauen inzwischen sogar in der Mehrheit. „Auch ist für jüngere Kollegen untereinander die Frage des Geschlechts kein ernstes Thema mehr.“

Komplizierter kann es auf Baustellen werden – etwa mit älteren Handwerkern: „Aber da ist es oft so, dass die am Anfang ein bisserl skeptisch sind, und dass du dich schon nach einer nur kurzen Weile voll auf sie verlassen kannst.“

Einen kurzen Blick wirft die Architektin nun auch auf den Warteraum des Bahnhofs Ternitz. Womit wir bei einem Lieblingsthema von ihr bzw. bei ihrem nächsten größeren Projekt angelangt wären: „Ja, es geht um eine Verbesserung der Wartezonen auf unseren Bahnhöfen. Da gibt es für uns auch noch einiges zu tun.“

Wer je in den dunklen, leicht zugigen Wartezonen des von den Kunden an sich sehr gut bewerteten Hauptbahnhofs Wien zu verweilen versucht hat, wird ihr Recht geben. Die öffentlichen Ruhebereiche auf anderen großen Bahnhöfen des Landes haben auch noch Luft nach oben, wie das so schön heißt. Viele sind klein und ungemütlich.

Anderes erfreut die in ihrer Gymnasialzeit intensiv ausgebildete Balletttänzerin, die im Job gerne mit Leuten zu tun hat: „Das ist die Sprache der Techniker, sie sind ehrlich, gerade heraus. Da gibt es kein Lavieren. Da fühle ich mich immer sehr wohl.“