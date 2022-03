Umfrage: Wiener sagen Ja zum Pickerl, sind aber gegen Radwege

Wenn heute, Dienstag, die Stadt nahezu flächendeckend zur Kurzparkzone wird, dann weiß die rot-pinke Koalition eine – knappe – Mehrheit der Wienerinnen und Wiener hinter sich.

Auch wenn die lautstarken Proteste der vergangenen Monate anderes vermuten lassen: Insgesamt sprechen sich immerhin 49 Prozent der Wiener für die Ausweitung der Pickerl-Zonen aus. Das ergab eine OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER. 43 Prozent der Befragten halten die neue Regelung nicht für sinnvoll.

Spannend ist ein Blick auf die Details: Am größten ist die Zustimmung in Innenstadtbezirken (58 Prozent dafür, 27 Prozent dagegen). Kaum verwunderlich – in diesen Bezirken ändert sich nichts, das Parkpickerl gilt hier bereits seit Jahren.