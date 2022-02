Parkpickerl bringt der Donaustadt neue Radwege

Verkehrspolitisch hatte die Wiener SPÖ in der Donaustadt – Stichwort Stadtstraße – zuletzt gehörig mit dem Image des Betonierers zu kämpfen. Umso euphorisierter sprachen die zuständige Stadträtin Ulli Sima und Bezirkschef Ernst Nevrivy am gestrigen Donnerstag darüber, was man dort für die Radfahrer tut – und sparten dabei nicht mit Superlativen.

So sah Sima etwa eine „neue Ära, was Radwege betrifft“ kommen. Und Nevrivy versicherte: „Das wird eine geile G’schicht.“

Was man sich darunter genau vorstellen kann? 2022 und 2023 werden in dem Flächenbezirk rund 14 Kilometer Hauptradrouten neu errichtet bzw. ausgebaut. Diese plant und zahlt die Stadt. Weil Detailplanungen ausstehen, sind die Kosten allerdings noch nicht bekannt.

Dazu kommen vier Kilometer an Maßnahmen, für die der Bezirk verantwortlich zeichnet – zum Beispiel Einbahnöffnungen.

Farbige Bus- und Radspur

Zwei größere Brocken werden noch heuer angegangen. Erstens wird in der Donaustadtstraße zwischen Erzherzog-Karl- und Neuhaufenstraße ein 2,7 Kilometer langer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet.