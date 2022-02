Praterstraße wird zu Rad-Highway: Friede in rot-grüner Kampfzone?

Dazu kommt zusätzliches Grün an der Strecke: Zum Beispiel werden in der Lassallestraße Grünflächen verbreitert, in der Mitte der Aspernbrückengasse und in der Praterstraße sind Bäume bzw. Sträucher vorgesehen und am Nestroyplatz gibt es künftig Wasserspiele und Bankerln.

Rot-grüne Kampfzone

Herzstück der neuen Verbindung ist die Praterstraße, die stadtauswärts einen vier Meter breiten, in beide Richtungen benutzbaren Radweg bekommt. (Der schmale Ein-Richtungs-Radweg stadteinwärts bleibt.)

Damit endet ein jahrelanges Gezerre um die Straße: Sie hat sich zuletzt regelrecht in eine rot-grüne Kampfzone verwandelt.