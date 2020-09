Rot-grüner Praterstraßenkampf geht in die nächste Runde

Dieser Termin ärgert die SPÖ. Bezirkschefin Lichtenegger agiere "wieder einmal ohne Beteiligung der Bevölkerung und noch bevor die Bezirksvertretung über die Pläne informiert wurde", kritisiert ihre Stellvertreterin Rompolt in einer Aussendung.

Und weiter: "Was ist mit den großen Ankündigungen der Bezirksvorsteherin passiert, die Bevölkerung in die Projekte und die Planung einzubeziehen? Stattdessen wird wieder eine PR-Show stattfinden - offenbar der neue Stil der Grünen."

Gerangel um Themenführerschaft

Was die SPÖ besonders erzürnt ist der Umstand, dass die Presse bereits am Vormittag über die Pläne informiert wird, aber das Bezirksparlament erst am Nachmittag. (Da tagt nämlich erst die Bezirksentwicklungskommission.)

Obwohl man sich auf einen gemeinsamen Prozess zur Praterstraße geeinigt hat, habe Lichtenegger die SPÖ nicht eingebunden, moniert Rompolt im Gespräch mit dem KURIER. Anfangs habe man noch zusammengearbeitet, aber: "Seit Dezember 2019 spricht die Frau Bezirksvorsteherin mit uns nicht mehr über das Thema."