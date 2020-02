Die Praterstraße: Alte Pracht neben der Spur

Hier beginnt die Vision. Denn das Stück zwischen Großer Mohrengasse und Aspernbrückengasse – ein Grätzel, in dem etwa das Mochi mit gutem Essen lockt – soll zur

Begegnungszone werden und einen neuen Platz erhalten. „Wir wollen den Stephansdom mit dem Riesenrad verbinden“, erklärt Arapović, warum man bei der „kleinen Praterstraße“ ansetzen möchte. In Überlegungen des Bezirks spielt dieser Abschnitt keine Rolle. Doch die Neos wollen Touristen zu Fuß von der Innenstadt in den Prater führen. Das sei gut zur Entlastung der City. Und gut für die Geschäfte an der Praterstraße.