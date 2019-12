Praterstern-Umbau: Neue Bäume statt Stangen-Pergola

Die Neugestaltung soll jedenfalls die gesamte Praterstraße umfassen, die rund einen Kilometer lang ist und den Praterstern mit dem Donaukanal verbindet. Die Arbeiten werden aber jedenfalls wegen ihres Umfangs nicht in einem Schwung durchgeführt werden können, sondern in zwei oder sogar drei aufeinanderfolgenden Sommern.

Der Plan des Bezirks sieht vor, dass 2020 einmal der Bereich Nestroyplatz angegangen wird und im Folgejahr dann die erste große Umbauphase begonnen werden kann.

Abgesehen davon soll der Autoverkehr in der Praterstraße bald eingebremst werden - und zwar in Form einer 30er-Zone. Diese sei bereits bei der Behörde beantragt worden. "Der Plan ist, dass das 2020 in Kraft tritt", kündigte Lichtenegger an.

Stolz ist die Bezirkschefin auch auf ein spezielles Begrünungsprojekt im Bezirk, das jedenfalls im kommenden Jahr über die Bühne geht: "Dafür wird erstmals in Wien eine ganze Straße - die Trunnerstraße - entsiegelt, also der Beton entfernt und zum Grünraum gemacht." Im künftigen Else-Feldmann-Park sind unter anderem 20 Bäume und ein Kleinkinderspielplatz vorgesehen.