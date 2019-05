Wien: Der Praterstern soll sicherer werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Praterstern in Wien wird für die Bewohner

und Pendler sicherer gemacht.

Pendler sind Menschen,

die wegen ihrem Beruf regelmäßig zwischen

2 Orten hin- und herfahren müssen.

Am Praterstern steigen viele Menschen um

und benutzen die öffentlichen Verkehrsmittel.

Viele Menschen fühlten sich wegen kriminellen

Tätigkeiten wie zum Beispiel Drogen-Gebrauch

oder Diebstahl dort nicht mehr sicher.



Im Jahr 2018 wurde bereits das Trinken

von Alkohol am Praterstern verboten.

Früher gab es am Praterstern

bereits eine Polizei-Station.

Die gibt es seit 2014 nicht mehr.

Deshalb soll nun eine neue Polizei-Station

am Praterstern gebaut werden.

In dieser Polizei-Station werden

in Zukunft 65 Polizisten arbeiten.

Das soll bewirken,

dass der Praterstern sicherer wird.

Ende 2019 beginnt der Bau von der

Polizei-Station am Praterstern.

Der Bau soll bis zum Jahr 2021 fertig sein.

Die Polizei-Station wird sich im Bahnhofs-Bereich befinden

und ist mit dem Eingang zur U1 verbunden.

Die Polizei-Station wird 24 Stunden am Tag geöffnet sein.