Neue Polizeieinspektion für Wiener Praterstern

"Positive Richtung" für Praterstern

Die Rückkehr der Beamten freut ihn: Das alte Polizei-Gebäude am Praterstern war stark sanierungsbedürftig und entsprach nicht mehr den Anforderungen einer zeitgemäßen Polizeiinspektion. „In einer gemeinsamen Allianz von Stadt Wien, Polizei und ÖBB konnten wir in den letzten Monaten ein ganzes Maßnahmenbündel konsequent umsetzen, damit sich der Praterstern wieder in eine positive Richtung entwickelt“, sagt Ludwig.

Laut Auskunft der Verantwortlichen ist der Baubeginn für Ende 2019 geplant, bis Anfang 2021 soll der Zubau planmäßig fertiggestellt sein. Die Kosten für das Gesamtprojekt werden rund 8 Mio. Euro betragen.