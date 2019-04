So wirkt sich das Alkoholverbot am Praterstern aus

Andreas Götzinger sitzt am Donnerstagvormittag am Praterstern und trinkt Bier. Er darf das, denn der Wiener tut das in einem Gastgarten. „Ich bin ja kein Obdachloser, sondern zahle hier 4,10 Euro für mein Wieselburger“, sagt er.

Seit 27. April 2018 gilt am Praterstern in der Leopoldstadt ein Alkoholverbot. Es ist ruhig geworden hier. Schlafende Suchtkranke auf den Parkbänken sieht man heute keine. Denn in den letzten zwölf Monaten gab es wegen dem Verbot 2.038 Anzeigen. Sie haben sich in den vergangenen Monaten andere Orte gesucht.