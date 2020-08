Praterstern: Stangen-Pergola wird abgebaut

„Nächste Woche beginnen die Vorbereitungsarbeiten u.a. mit der Demontage der Werbetafeln. Am 31. August werden dann Teile der Fahrbahn gesperrt, ein großer Kran kommt und beginnt mit dem Abriss“, berichtet Lichtenegger. Nach zwei Wochen - also Mitte September - soll der Stangen-Wall verschwunden sein. Die großen Pflanzenkäfige am Platz selbst sollen ebenfalls verschwinden, wenn auch später. Denn wegen der noch laufenden Baustelle für die neue Polizeistation am Praterstern, die vermutlich Anfang kommenden Jahres fertiggestellt ist, sei das jetzt noch nicht möglich.

Die grüne Bezirkschefin sieht die Entfernung der Podrecca-Stelzen jedenfalls als ersten Schritt in Richtung der projektierten Neugestaltung des gesamten Areals. Sie soll 2021 umgesetzt werden. „Die Pläne dafür sollen im Herbst präsentiert werden - ich hoffe, noch vor der Wahl (am 11. Oktober, Anm.). Aber was ich jetzt schon sagen kann ist, dass der gesamte Platz einen Grünring rundherum, 45 zusätzliche Bäume, ein Wasserspiel und eine Fläche für Markt- und Kulturveranstaltungen bekommt“, kündigt Lichtenegger an.

"Wohlfühlort" Praterstern

Neben der Verbesserung der Sichtachsen will der Bezirk generell die Aufenthaltsqualität am - zuweilen als sozialer Brennpunkt in Verruf geratenen - Verkehrsknotenpunkt heben: „Der Praterstern wurde nie als Wohlfühlort wahrgenommen, aber eigentlich ist es ein toller Platz.“ Wie viel das Gesamtprojekt kosten wird, steht laut Vorsteherin noch nicht endgültig fest.