Praterstern: Neue Polizeiinspektion vor Fertigstellung

Dabei ist die neue Polizeistation eigentlich eine Rückkehr. Bis 2014 gab es direkt am Praterstern einen eigenen Posten. Dieser übersiedelte jedoch in die Lassallestraße. Das Polizeigebäude am Praterstern war stark sanierunsgbedürftig.

Die Kosten des Neubaus betragen acht Millionen Euro.