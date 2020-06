Wien-Praterstern: Frau bewarf Polizisten mit Flasche

Eigentlich ist im und rund um den Bahnhof am Praterstern in Wien-Leopoldstadt das Trinken von alkoholischen Getränken verboten - eine 30-jährige Italienerin wurde am Sonntagvormittag dennoch von der Polizei dabei erwischt.

Da sie den Beamten den Mittelfinger gezeigt haben soll, musste sich die Frau ausweisen. Daraufhin soll die Frau die Polizisten mit einer Glasflasche beworfen haben. Bei der folgenden Festnahme soll die Frau auch noch geschlagen und getreten haben.