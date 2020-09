Umbaupläne für Praterstraße: Grüne wollen Autospur wegnehmen

Das heißt auch: Sollten die Grünen den Bezirk an die SPÖ verlieren, könnte es für den Umbau in dieser Form eng werden. Denn die Bezirks-Roten haben eine Fahrstreifenreduktion in der Vergangenheit eher skeptisch gesehen.

Pop-up-Radweg als Test

Pläne, die Praterstraße umzubauen gibt es übrigens seit Jahren: Im Wahlkampf 2015 forderten die Grünen gar, zwei Spuren wegzunehmen.

Nach der Wahl ruderte Lichtenegger zurück: Dann sollte es nur noch ein Fahrstreifen weniger sein - nicht zuletzt auch wegen des Widerstands aus den anderen Fraktionen, allen voran der SPÖ.

Im März 2019 einigte man sich mit der SPÖ schließlich auf einen Planungsprozess. Dessen Ergebnis wurden nun präsentiert.

Einen möglichen Eindruck davon, was auf die Praterstraße zukommt, kann man übrigens schon jetzt bekommen. Wegen des Pop-up-Radwegs ist stadtauswärts aktuell ein Fahrstreifen gesperrt. Dieser Zustand soll nun fix werden.