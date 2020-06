Pop-Up-Radwege: Experten sehen Sicherheitsrisiken

Auf KURIER-Anfrage heißt es aus ihrem Büro allerdings: "Die Polizei war in Ermittlungsverfahren immer eingebunden. Die Pläne hat die MA 46 gemacht, die Verkehrssituation bestimmt natürlich den Plan. Da geht es zum Beispiel um Betonleitwände in der Wagramerstraße, Auflösung der Parkspur in der Lasallestraße wegen der hohen durchschnittlichen Verkehrsstärke und so weiter."

Geringer Nutzen, viele Nachteile

Ein Team von ÖAMTC-Experten hat sich die Pop-Up-Radwege genauer angeschaut und kam zu dem Schluss, dass es besonders in zwei Fällen "geringen Nutzen bei gleichzeitig vielen Nachteilen" gäbe - und zwar sowohl für Rad- als auch für Autofahrer.

Aufgrund der Fahrstreifenreduktionen gäbe es Staus und das, obwohl die Radwege nur wenig genutzt werden. „Das mag womöglich daran liegen, dass bedingt durch die kurzfristige, temporäre Installation dieser Radwege Verkehrssicherheitsrisiken vorprogrammiert sind. Insbesondere die mitunter unübersichtlichen Querungsstellen bergen enormes Gefahrenpotenzial“, so ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler.

Der Lokalaugenschein bei den Pop Up-Radwegen habe gezeigt, dass der Großteil der Radfahrer eher die bereits bestehende Infrastruktur nutzt oder auf Radwege in benachbarten Parallelstraßen ausweicht - weil man sich dort anscheinend sicherer fühlt, so die Experten.

Vor allem der Radweg in der Hörlgasse im Alsergrund ist für die ÖAMTC-Experten nicht nachvollziehbar, weil es in den benachbarten Parallelstraßen drei Hauptradrouten gibt, nämlich in der Berggasse, der Maria-Theresien-Straße und am Ring.