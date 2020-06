Grün-Türkiser Verkehrsplan: Die Neuordnung der Wiener Innenstadt

Denkbar ist, dass die Parkspur künftig für Schanigärten oder zusätzliche Grünflächen genutzt wird. Oder auch, dass ganze Straßen umgebaut werden – etwa in weitere Fußgänger- und Begegnungszonen.

4. Was heißt das für die angrenzenden Bezirke?

Die müssen sich wohl darauf einstellen, dass viele Autolenker, die in die Innenstadt wollen, künftig bei ihnen parken. Und das ärgert die Bezirksvorsteher – unabhängig von der Parteifarbe.

Sämtliche rot-regierte Nachbarbezirke fordern ein „ganzheitliches Konzept“ und mehr Anrainerparkplätze von Hebein. Auch in der ÖVP ist man ungehalten: Veronika Mickel-Göttfert, türkise Bezirkschefin in der Josefstadt, fordert in der Presse, dass das die „Parkplatzsucher“ in die Detailplanungen für das Fahrverbot in der City einfließen müsse.