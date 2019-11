Wiener Rotenturmstraße: Figl boykottiert Eröffnung der Begegnungszone

Keine Freude hat der ÖVP-Politiker auch, dass die 40 entfallenen Parkplätze nicht in Form von Anrainerstellplätzen ersetzt würden. Dadurch, dass auch Taxistandplätze und Diplomatenzonen in Nebengassen verlegt werden, erhöhe sich der Druck dort zusätzlich. Kritik übte Figl auch an der "intransparenten Finanzierung" des 11,1 Millionen Euro teuren Umbaus - konkret, wie hoch nun der tatsächliche Anteil von an Bord genommenen privaten Partnern sei. Jedenfalls werde es nur zwei der drei angekündigten Trinkbrunnen geben, da ein Privater sich doch noch an den Kosten beteiligt und dadurch einen größeren Schanigarten zugestanden bekommen habe, beklagte er.

Zugunsten von Touristen, auf Kosten der Bevölkerung

Sein Fazit: Die Rotenturmstraße Neu werde zwar als "Potemkinsches Dorf" schön anzuschauen sein, aber produziere Verdrängung zugunsten der "Touristenmassen" und auf Kosten der Bevölkerung. Wobei für ihn die Frage einer Begegnungszone per se keine ideologische sei, verwies er auf das Beispiel Herrengasse. Dort sei die Planung aber gemeinsam mit Bezirk und Anrainern erfolgt.