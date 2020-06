"Historischer Tag": Autofreie Wiener Innenstadt noch vor der Wahl

Jetzt ist es offiziell: Die Wiener Innenstadt soll - zumindest weitgehend - autofrei werden.

Grünen-Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Bild oben) und der ÖVP-Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, haben sich auf eine Variante der City-Verkehrsberuhigung geeinigt, in der Bezirksvertretung wurden auch die Neos an Bord geholt. Wie diese Lösung genau aussehen soll, wird seit 10.30 Uhr in einer gemeinsamen, grün-türkis-pinken Pressekonferenz verkündet.

Der Kernpunkt: Die City soll noch vor der Wien-Wahl am 11. Oktober autofrei werden soll. Wobei verkehrsberuhigt eher zutrifft: Eine lange Reihe an Ausnahmen wird die Zufahrt für verschiedenste Interessensgruppen, von Anrainern bis hin zu Hotelgästen, regeln.

Raum für Menschen

Dennoch freute sich Hebein über einen historischen Tag: "Wir geben den öffentlichen Raum ein Stück weit den Menschen zurück." Denn die Verteilung des öffentlichen Raums sei nicht mehr zeitgemäß. Autos, die 23 Stunden am Tag stehen würden, nähmen zwei Drittel des verfügbaren Platzes ein. Dafür sei der öffentliche Raum jedoch zu kostbar, er gehöre den Menschen.

Gleichzeitig betonte Hebein, es würde "niemand übersehen". Allen Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, wolle sie die Sorgen nehmen: "Wir haben gemeinsam entschieden, dass die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, dieses weiter verwenden können."

Ziel: Bewohnte Innere Stadt

Auch Bezirksvorsteher Figl freute sich sichtlich über die Einigung. Seit Jahren arbeite man an einem Gesamtverkehrskonzept, für das man sich bemüht habe, "mit allen Stakeholdern zu sprechen". Denn es gehe darum, den Menschen der Inneren Stadt gleichzeitig mehr Lebensqualität und ihre gewohnte Mobilität zu ermöglichen.

Darum sei das Ziel des Konzepts die Reduktion des Fließverkehrs sowie die Entlastung des Parkraums zugunsten der Bewohner, um auch weiterhin eine bewohnte Innere Stadt zu haben, sagte Figl.