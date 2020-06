Autofreie Wiener City: Fahrverbote in der Innenstadt geplant

Die Idee kursiert schon seit Längerem, nun wird sie offenbar umgesetzt: ein weitgehend autofreier Wiener Stadtkern. Ein Fahrverbot in der Innenstadt ist "so gut wie fix", schreibt die Kronen Zeitung am Sonntag.

Dem Bericht zufolge sind Ausnahmen geplant - und zwar für Anrainer, Zulieferer, Linienbusse, Polizei, Rettung und andere Einsatzorganisationen. Sie sollen weiterhin zufahren dürfen. Das heißt: Die City wird streng genommen autoreduziert und nicht komplett autofrei.

Gelten soll das Fahrverbot laut Krone innerhalb des Rings. Der Ring selbst sei nicht betroffen.

Details Ende der Woche

Die politischen Verantwortungsträger geben sich derzeit (noch) zugeknöpft. Der Grund: Finale Gespräche zwischen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und Innenstadt-Vorsteher Markus Figl (ÖVP) über das Vorhaben stehen noch aus, wie beide dem KURIER bestätigen.