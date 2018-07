Wiener City denkt über Zufahrtsbeschränkungen nach

Bürgerbeteiligung

Alle politischen Fraktionen im Bezirk, Experten und Bürger sollen an dem Konzept mitarbeiten. Wie der Rahmen dafür aussehen wird, ist noch offen. „Der Prozess soll jetzt entwickelt werden“, sagt Figl. Einen konkreten Starttermin gebe es nicht. Ziel sei es, am Ende Bürger über verschiedene Modelle abstimmen zu lassen. „Verkehrsfragen kann man nur gemeinsam lösen“, sagt Figl.

Das Ergebnis des Prozesses könne theoretisch auch sein, dass keine Zufahrtsbeschränkungen kommen. So wie er die Situation kenne, werden aber wahrscheinlich Einfahrtsregelungen herauskommen, sagt Figl. Den Wunsch danach gebe es quer über alle Fraktionen. Denn der Nutzungsdruck sei gerade in der Wiener Innenstadt hoch, betont er. Der Bezirk habe nur 17.000 Bewohner, allerdings würden sich täglich 250.0000 Menschen in der City aufhalten.