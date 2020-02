Grün-Politiker Peter Kraus: „Der 1. Bezirk muss autofrei werden“

Das würde die SPÖ wahrscheinlich auch sagen. Was machen die Grünen anders?

Wir schütten nicht das Füllhorn aus und sehen Sozialpolitik damit als erledigt an. Wir fördern Selbstermächtigung und Initiativen, die von unten kommen – etwa soziale Unternehmen.

Was halten Sie von den 50 Klimamaßnahmen, die Bürgermeister Michael Ludwig neulich vorstellte?

Es freut mich, wenn sich auch andere Parteien dem Klima widmen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem, was man in PR-Heftchen schreibt und was man umsetzt. Wir Grüne bringen Maßnahmen auf den Boden, statt nur Ziele zu formulieren.

Sie haben zuletzt bei der Präsentation der geplanten Begegnungszonen in der Gumpendorfer Straße aufgezeigt. Wo braucht es noch Begegnungszonen?

Der 1. Bezirk muss in den nächsten Jahren weitgehend autofrei werden. Und die Innenstadt-Bezirke müssen verkehrsberuhigt werden. Begegnungszonen werden bis 2025 im dicht bebauten Gebiet Standard sein.