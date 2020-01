SPÖ präsentiert 50 Klima-Maßnahmen: Weniger Pendler, längere Bim-Strecken

Die im Vorjahr stark beworbenen Sommeraktionen wie mobile Trinkbrunnen und Sprühnebelduschen sollen heuer ausgeweitet werden – genauso wie Fassadenbegrünungen.

Energie: Mehr Fotovoltaikanlangen

Um den -Ausstoß deutlich zu senken, will die SPÖ in „grüne Energie investieren. Allein die Wien Energie werde bis 2030 rund 1,2 Milliarden Euro in diesen Bereich stecken.

Damit sollen zum Beispiel neue Fotovoltaikanlangen errichtet werden, die Strom für 250.000 Haushalte liefern sollen.