Unpünktlichkeit, kein W-LAN: Das tägliche Leid der Pendler

Was braucht es also, damit mehr tägliche Pendler vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen? Woran hakt es und was wünschen sich die Pendler? Der KURIER hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

1) Wie viele Menschen pendeln in Wien, NÖ und dem Burgenland?

Laut der Pendlerströme-Erhebung der ÖBB vom April dieses Jahres sind es 612.700 Personen. Die Unterschiede in den Bundesländern sind groß (siehe Grafik): Während in Wien täglich 63 Prozent mit Öffis und nur 8 Prozent mit dem Auto in die Arbeit fahren, sind es in Niederösterreich und dem Burgenland mit 41 beziehungsweise 74 Prozent deutlich mehr. Um noch ein weiteres Beispiel zu nennen: Im Burgenland pendeln täglich 51.000 Menschen in die Arbeit – die Hälfte davon nach Wien, ein Viertel nach Niederösterreich.