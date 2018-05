Faktencheck zur Maut für Einpendler nach Wien

Pendler nicht schikanieren, sondern sie mit Anreizen zu einem Umstieg auf die Öffis bewegen: Mit dieser Forderung reagierte am Dienstag Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf Maria Vassilakous (Grüne) Vorstoß für eine Pendlermaut.

„Ich bin nicht fürs Bestrafen, sondern für Anreize. Wir haben ein sehr attraktives Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien, das man noch ausbauen kann, um die Pendler noch stärker zum Umsteigen zu bewegen. Für mich sind Sanktionsmaßnahmen nicht der richtige Weg“, sagt er im KURIER-Gespräch. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) drohte gar damit, Wien die Zuschüsse des Bundes für den U-Bahnbau zu kürzen, sollte der Plan umgesetzt werden. Das Finanzministerium wiederum meldete rechtliche Bedenken an.

Wie berichtet, hat Vassilakou angekündigt, den Pendlerverkehr mithilfe einer Einfahrtsgebühr, die zu bestimmten Zeiten – etwa von 6 bis 10 Uhr – bei der Stadtgrenze eingehoben werden soll, drosseln zu wollen. Offen sind unter anderem Höhe der Maut, Art der Kontrolle und ob die bestehende Parkpickerl-Lösung erhalten bleiben würde. Der KURIER befragte Experten zu den möglichen Modellen.