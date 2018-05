Maria Vassilakou sieht in Parkpickerl allein keine Lösung

KURIER: Frau Vassilakou, reizen Sie gerne die Autofahrer?

Maria Vassilakou: Nein, im Gegenteil. Autofahrer, die pendeln, haben in Wien dasselbe Problem wie Bewohner entlang der Einfallsstraßen: Sie stecken im Stau. Wir müssen diesen Stau in den Stoßzeiten in den Griff bekommen. Es ist mein Vorschlag, massiv in den öffentlichen Verkehr zu investieren, aber auch die City-Maut einzuführen, um Pendler auf Öffis umzuleiten.

Sie argumentieren mit dem Lobautunnel. Doch der soll den Verkehr um Wien herumleiten.

Der Tunnel ist ein umstrittenes Projekt, ich gehöre bekanntlich zu Tunnelgegnern. Aber die Experten der Stadt sind sich einig: Der Tunnel allein würde noch mehr Verkehr bringen. Wir brauchen daher lenkende Maßnahmen.