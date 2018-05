Finanzministerium: Wiener Citymaut "rechtlich unzulässig"

Der Vorstoß von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) für eine Citymaut für Einpendler nach Wien stößt beim Bund auf Ablehnung. Die Einführung wäre "in mehrfacher Hinsicht rechtlich unzulässig", versicherte man im Finanzministerium am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme.

Eine derartige Gebühr würde eine "klare Ungleichbehandlung" von Wienern, Niederösterreichern und Burgenländern bedeuten. Europarechtlich würde es sich wiederum um eine Benachteiligung von Unternehmen, die keine Geschäfte in Wien haben, handeln. "Darüber hinaus sind Mauten mit Ermächtigung im Finanzausgleichsgesetz zulässig", betonte man seitens des ÖVP-Ministeriums.