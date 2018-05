Bürgermeister Ludwig ist gegen Citymaut für Wien-Pendler

Ablehnend zeigt sich auch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). „Sollte Wien eine Citymaut einführen, wird die Frage der Zuschüsse der Steuerzahler aus ganz Österreich für Verkehrsprojekte in der Bundeshauptstadt wohl ein Thema werden“, drohte er am Montag via Twitter. Konkret ist damit die Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Errichtung der U-Bahn in der Höhe von 78 Millionen jährlich gemeint. Wenn Wien Mittel für den Öffi-Ausbau lukriere, müsse über eine Änderung der Vereinbarung nachgedacht werden, sagt Hofer.

Das Finanzministerium meldet indes rechtliche Bedenken an. Von Pendlern an der Stadtgrenze eine Gebühr einzuheben, sei verfassungsrechtlich und europarechtlich unzulässig.