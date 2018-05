Türkis-Blau kürzt vor allem für Afghanen massiv

Die Koalition hat sich also auf eine Reform der Mindestsicherung geeinigt. Zentrale Botschaft: Zuwanderer sollen künftig schlechtergestellt werden. Für EU-Ausländer wird eine fünfjährige Wartefrist kommen. Flüchtlinge müssen ihrerseits Deutschkenntnisse auf B1-Niveau vorweisen, um die Leistung von Anfang an in voller Höhe beziehen zu können. Konkret will die Regierung, dass anerkannte Flüchtlinge und Zuwanderer mit schlechtem Deutsch künftig 300 Euro weniger bekommen - statt rund 863 Euro monatlich also 563 Euro. So viel zu den groben Rahmenbedingungen. Was aber passiert mit den Subsidiär Schutzberechtigten? Wie viele Menschen sind von der Neuregelung betroffen. Und wie viel Geld will die Regierung damit einsparen? Der KURIER beantwortet die größten offenen Fragen zum Thema Mindestsicherung neu.

Subsidiär Schutzberechtigte sollen nach den neuen Plänen der Regierung künftig nur noch die Grundversorgung bekommen. Was bedeutet das?

Vorweg: Subsidiären Schutz bekommt, wer mangels persönlicher Verfolgung zwar keinen Anspruch auf Asyl hat, aber dennoch in der Heimat einer (etwa kriegsbedingten) Lebensbedrohung ausgesetzt ist. Subsidiär Schutzberechtigte bekamen in Österreich bisher in den meisten Bundesländern Mindestsicherung - das ändert Türkis-Blau nun. Künftig erhalten diese Personen lediglich die sogenannte Grundversorgung - damit hat man lediglich Anspruch auf Verpflegung und einen Platz in einer Flüchtlingsunterkunft und ein Taschengeld von 40 Euro pro Monat. Wer sich privat versorgt, kann (im besten Fall) an die 300 Euro für Miete sonstige Notwendigkeiten gewährt bekommen. Damit verlieren etliche Flüchtlinge, die bisher in der Mindestsicherung waren, das Gros ihres Einkommens. In Wien etwa liegt die Mindestsicherung derzeit bei 863,04 Euro pro Monat.