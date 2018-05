Mindestsicherung: Weniger Geld für Migranten, manchmal mehr für "unsere Leut’"

23 Uhr im Hotel Schlosspark Mauerbach: Das, was am Vormittag streng durchgetaktet als zweite Regierungsklausur der türkis-blauen Koalition begonnen hat, ist mittlerweile zum lockeren Bar-Geplauder zwischen Blauen, Türkisen, Schwarzen und Journalisten geworden. Das Vier-Gänge-Menü ist verdaut, die ersten Regierenden verabschieden sich bereits auf ihre Zimmer.

Doch der Schein trügt: Denn im Untergeschoss führen rund zehn Verhandler rund um Kanzleramtsminister Gernot Blümel und Verkehrsminister Norbert Hofer noch eine beinharte Debatte – der Inhalt: Wie genau soll die Kürzung der Mindestsicherung für Ausländer aussehen, die man am nächsten Tag unbedingt präsentieren möchte? Und die Meinungen sind bis zuletzt konträr. Denn während die FPÖ eine hart formulierte bundeseinheitliche Regelung fordert und auch ein rechtliches Hasardspiel wagen will, will die ÖVP um jeden Preis verhindern, dass der Verfassungsgerichtshof das türkis-blaue Prestigeprojekt zu Fall bringt. Schließlich hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ja die zwei Kernpunkte des Vorhabens – eine Wartefrist für Flüchtlinge und einen „Deckel“ für kinderreiche Familien – bereits zu Fall gebracht.

Weil die Regierung von diesem Vorhaben aber dennoch nicht abrücken will, versucht man es in der kurz vor Mitternacht in Mauerbach vereinbarten Regelung nun durch die Hintertür – und zwar wiefolgt: Statt des Deckels bei 1500 Euro für Familien streicht man die Leistungen für Kinder von Mindestsicherungsbeziehern massiv – allerdings erst bei größerer Kinderzahl. Während der Betrag für das erste Kind mit rund 215 Euro künftig höher als in den meisten Bundesländern ist, gibt es etwa für Kind Nummer drei nur noch 45 Euro (die Mindestsicherung ist von Land zu Land unterschiedlich geregelt, siehe rechts). Letztlich führt dies wie der verbotene Deckel dazu, dass kinderreiche Familien viel weniger Mindestsicherung bekommen. Alleinerzieher bekommen indes mehr als bisher, für sie gibt es Boni von bis zu 100 Euro pro Kind.