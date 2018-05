Solarstrom für Wiener Mieter: Erstes Kraftwerk in Bau

Wie berichtet, bahnt sich nun ein Wettbewerb der Stromanbieter in diesem neuen Geschäftsfeld an – bei dem Wien Energie offenbar kräftig mitmischen will. „Wir sind mit allen relevanten Baugenossenschaften und Wohnbauträgern im Gespräch und werden in den nächsten Monaten weitere Projekte präsentieren“, kündigt Geschäftsführer Michael Strebl an. Bis Jahresende will er 1000 Wiener mit Strom vom eigenen Dach versorgen. Potenziell für Gemeinschaftsanlagen geeignet sind laut Wien Energie etwa zehn Prozent der rund 68.000 Wohnblöcke in der Stadt.