Jedem Mieter sein Kraftwerk: Die Stadt als Solarstromquelle

Auch andere österreichische Städte haben die Möglichkeiten zur Sonnenstrom-Produktion noch lange nicht ausgeschöpft. Die Wien Energie schätzt, dass sich rund 6800 Mehrfamilienhäuser in ihrem Zuständigkeitsbereich eignen würden. Der Energieversorger will im Mai konkrete Projekte vorstellen. Die oberösterreichische Energie AG verzeichnet derzeit erste Anfragen für Fotovoltaikanlagen auf Wohnblöcken und rechnet damit, im Lauf des Jahres erste Projekte umzusetzen. In Dornbirn soll bereits im Mai eine Gemeinschaftsanlage für 23 Parteien ans Netz gehen. Die Energie Graz hat in den Stadtteilen Gries und Geidorf je ein Wohnblock-Kraftwerk am Start. „In wenigen Jahren wird jeder Neubau mit einer derartigen Anlage ausgestattet sein“, glaubt ein Sprecher. Urbanen Solar-Kraftwerken stehe nichts im Wege – außer in der Innerstadt der Denkmalschutz, räumt er ein.