Ludwig droht autofreier Wiener Innenstadt mit Veto

In der Debatte um Pläne für eine autofreie Wiener Innenstadt - wobei zahlreiche Ausnahmen angedacht sein dürften - hat sich am Dienstag erstmals Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu Wort gemeldet. Und er stellte dabei sein Veto in den Raum. Nämlich dann, "wenn die Interessen der Bevölkerung nicht wahrgenommen werden", wie er am Rande eines Pressetermins sagte. Das konkrete Projekt kenne er aber noch nicht.

"Ich sage nie zu allem automatisch 'Ja'", stellte der Stadtchef auf Fragen von Journalisten klar. "Wenn die Interessen der Bevölkerung nicht wahrgenommen werden, werde ich mich als Bürgermeister lautstark dazu äußern und gegebenenfalls auch eingreifen", ließ er nicht zuletzt den grünen Koalitionspartner wissen.

Grün-türkiser Plan

Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) haben in den vergangenen Monaten über ein neues Verkehrskonzept für die Innere Stadt verhandelt. Die Gespräche stünden kurz vor dem Abschluss, wie die Büros der beiden Politiker zuletzt bestätigt haben.