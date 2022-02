Wiens Stadträte im Beliebtheits-Check: Hacker profitiert, Sima polarisiert

Dazu muss man freilich die Vorgeschichte sehen: Sima übernahm nach der Wahl jenes Ressort, das zehn Jahre lang die Grünen führten – und sie brach mit vielen Vorhaben des früheren Koalitionspartners. Im Stadtstraßen-Protest wurde sie zum Feindbild der Öko-Bewegung.

Spannend: Nach Regionen betrachtet kommt Sima vor allem in den inneren Bezirken weniger gut an, die höchste Zustimmung verzeichnet sie in Transdanubien.

Ein Grund auch diesmal: „Die Stadtstraße“, so Bachmayer. Deren Bau, für den Sima steht, befürworten dort drei Viertel der Befragten.