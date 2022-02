Doch keine Markthalle für Wien – zumindest vorerst nicht

„Zurück an den Start“ will Stadträtin Ulli Sima das, was sie am Montag für den Naschmarkt-Parkplatz präsentiert hat, zwar nicht nennen. Doch im Grunde läuft es genau darauf hinaus: Wie die Fläche umgestaltet wird, ist wieder weitgehend offen.

Fix ist nur: Die umstrittene Markthalle, die Sima vor der Wien-Wahl 2020 ins Spiel brachte, kommt vorerst nicht. „Eine klotzige, klobige, von allen Seiten geschlossene Halle wird es auf dem Platz nicht geben“, so die Stadträtin. „Das war auch nie mein Wunsch.“

Aber selbst da gehen die Interpretationen auseinander: Anrainer, die sich in Bürgerinitiativen organisierten, und die Grünen sahen das – mitunter bewusst – anders. Sie warfen Sima vor, die Fläche mit einem Konsumtempel zu verbauen, und verlangten einen Park.

Wettbewerb soll es richten

Ein europaweiter Ideenwettbewerb soll den Streit nun schlichten. Er startet nächste Woche, sowohl Laien als auch Experten können mitmachen.