Naschmarkt: Mit dem Blumentopf in die Kampfzone

Kampf mit allen Mitteln

Derzeit laufen das Beteiligungsverfahren der Stadt (Details siehe Infobox), eine Unterschriftenaktion der Grünen (die einen Park wollen), eine Unterschriftenaktion der FPÖ (die den Status quo erhalten will) und eine offizielle Petition an den Gemeinderat von der „Freiraum Naschmarkt“-Initiative (die ebenfalls Grünraum will).

Um ihren Protest sichtbar zu machen, hat Letztere Häuser an der Wienzeile mit gelben Bannern beflaggt. Darauf zu sehen: blühender Löwenzahn. „Der ist unser Symbol, weil er sich den Weg durch den Asphalt bahnt“, sagte eine Flashmob-Teilnehmerin, die mit einem Mikro den Speakers' Corner – eine hohe Leiter – erklommen hat. Sie ist die erste von vielen Rednern, die an diesem Nachmittag gegen die Halle wettern und konsumfreien Grünraum verlangen wird.

Neben ihr haben sich mehrere Teilnehmer in einem großen Rechteck aufgestellt und mit gelben Stoffbahnen verbunden – ein Zitat eines Werks des deutschen Künstlers Franz Erhard Walther, das sich mit Raum befasst. Im Publikum: Michi Reichelt, Vize-Bezirkschef in Mariahilf und Vertreter einer Partei, die in der Debatte kräftig mitmischt: der Grünen.

Unredliche Argumente

Diese sind jeden Samstag auf dem Naschmarkt zugegen, um Unterschriften für einen Park zu sammeln. (Auch die FPÖ lässt sich regelmäßig blicken). Überzeugen will man nicht nur mit ganz fairen Mitteln. So versuchen so manche Grün-Aktivisten, im Hinblick auf den Flohmarkt Verunsicherung zu säen: Ob dieser bleiben könne, wenn die Markthalle komme, sei fraglich, erzählen sie Passanten.

Dabei hat die SPÖ den Flohmarkt nie infrage gestellt – was die Grünen freilich wissen: „Der Flohmarkt bleibt auch nach der Neugestaltung erhalten“, hielt Sima kürzlich in der Beantwortung einer Anfrage der Grünen an sie fest.

Bürgerbeteiligung verlängert

Sima hat sich unterdessen entschieden, das Bürgerbeteiligungsverfahren auszudehnen. Ursprünglich war es bis Anfang Juni angesetzt, im Juli sollten die Ergebnisse präsentiert werden. Dieser Plan ist inzwischen überholt: „Aufgrund des großen Interesses wollen wir das Beteiligungsverfahren über den Sommer verlängern“, heißt es gegenüber dem KURIER aus ihrem Büro.

Man wolle „noch mehr Menschen die Chance geben, sich aktiv einzubringen und mit uns Ideen für die Neugestaltung der Betonwüste zu diskutieren“.

Die nächste Runde im Kampf um den Parkplatz wird übrigens nächsten Samstag ausgetragen: Da findet auf der Fläche eine Infoveranstaltung der Stadt statt.