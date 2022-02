Aktuelle Umfrage: Wiener SPÖ kratzt an der absoluten Mehrheit

Zugute kommt der SPÖ nicht zuletzt die allgemein positive Stimmung in der Stadt. Insgesamt sind 60 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich Wien „eindeutig“ oder „eher in die richtige Richtung“ bewegt. „Die Wiener sind angesichts der ewigen Debatten um Corona überraschend positiv“, so Bachmayer. Das könne an den voranschreitenden Lockerungen liegen. Viel wahrscheinlicher sei jedoch, dass es „am strengen, aber geradlinigen Covid-Kurs der SPÖ liegt.“