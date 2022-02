Ukrainer in Wien demonstrierten: Tränen, Liebeslieder und Kampfansagen

Klares Statement

„Das ist kein Angriff auf die Ukraine, sondern auf die Rechtsstaatlichkeit“, sagt der in Wien lebende Künstler Anatoliy Babiychuk. „Wir hätten unsere Familie früher zu uns holen sollen“, sagt eine Juristin. Der heutige Tag werde die Weltordnung verändern.

Vitaliy lebt seit 20 Jahren in Österreich, arbeitet in der IT-Branche und hat von seiner „verständnisvollen Chefin“ freibekommen, um am Nachmittag an einer weiteren Kundgebung auf dem Maria-Theresien-Platz teilzunehmen. „Ich kann nicht einfach in die Ukraine fahren und hier meine vier Kinder zurücklassen.“ Geld hat er überwiesen, für medizinische Einrichtungen.