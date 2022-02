Demonstrationen in Wien gegen den Krieg: "Stoppt Putin!"

Zahlreiche Demonstranten haben sich am Vormittag vor dem ├ľsterreichischen Au├čenministerium am Wiener Minoritenplatz versammelt, um gegen Krieg, Russland und vor allem Wladimir Putin zu demonstrieren. "Putin sagt er will die Menschen unterst├╝tzen, die russisch in der Ukraine sprechen. Aber es stimmt nicht dass es einen Konflikt mit den russisch sprechenden in der Ukraine gibt. Das ist nur Propaganda von Putin", sagt die 18-J├Ąhrige Mariia Feshchenko, die seit einem halben Jahr an der Wirtschaftsuniversit├Ąt studiert.

Ebenfalls WU-Student ist der 19-J├Ąhrige Volodymyr Shyianov aus Kiew: "Meine Grosseltern sind genau dort in der Ostukraine. ├ľsterreich blockiert die Sanktionen. Wir sind hier vor dem Au├čenministerium weil Putin weg muss"