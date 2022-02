Hacker: "Die Lage ist nicht so goldglänzend, wie wir tun"

Auch an der Impfpflicht hält Hacker fest: „80 Prozent des Parlaments haben dem Gesetz zugestimmt und am Tag eins danach fangen wir an, es wieder so typisch österreichisch zu hinterfragen. Damit fange ich nichts an.“ Über die Verfassungsmäßigkeit der Regelung werde sowieso die neue Kommission entscheiden.

Hacker sei aufgrund der niedrigen Durchimpfungsrate jedenfalls dafür, dass die Impfpflicht ab 15. März als Kontrolldelikt sanktioniert wird: „Wir haben uns dazu entschieden.“