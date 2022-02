Experten-Kritik an den Massentests in Wien

Wie dramatisch ist aktuell die Lage in den Wiener Spitälern tatsächlich?

Aktuell liegen in Wien rund 545 Personen mit Corona auf einer Normalstation. Das ist deutlich mehr als am Höhepunkt der Delta-Welle. Die Zahl der Intensivpatienten (67) ist derzeit aber deutlich niedriger. Seitens der Stadt weist man aber darauf hin, dass viele Mitarbeiter selbst infektionsbedingt ausgefallen sind, wodurch die Lage angespannt sei. Eine Einschätzung, die Gartlehner teilt. Zu befürchten sei, dass es durch die weitere Ausbreitung der Virus-Variante BA.2 wie in anderen Ländern zu Engpässen kommen könnte.

Sind die strengen Maßnahmen in Wien gerechtfertigt?

Die Stadt bleibt vorerst bei 2-G in der Gastronomie und einer Maskenpflicht im gesamten Handel. Für Gartlehner sei dies angesichts der aktuellen Lage „absolut sinnvoll“. Allein mit FFP2-Masken in Innenräumen ließe sich das Infektionsrisiko um 80 Prozent reduzieren.