Nach "Puffmutter"-Sager: Kremser SPÖ-Gemeinderat tritt zurück

Die Wogen gingen in der SPÖ hoch, als die Chats der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auftauchten. Darin bezeichnete sie die Sozialdemokraten als "Rotes Gsindl". Ganz öffentlich beleidigte daraufhin der Kremser SPÖ-Gemeinderat Klaus Bergmaier die ÖVP-Landeschefin auf Facebook. In einem später gelöschten Posting bezeichnete er Mikl-Leitner als "die Puffmutter der Huren der Reichen". Der KURIER berichtete.