Wirbel um neue Chats: Mikl-Leitner entschuldigt sich

Die politische Harmonie, die normalerweise die Sitzungen der Landesregierung in St. Pölten kennzeichnet, dürfte seit gestern vorbei sein.

Da hat Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) von einem Chat erfahren, in dem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) den Satz „Rote bleiben Gsindl!“ geschrieben habe. Dieser stamme aus dem Handy ihres ehemaligen Kabinettschefs Michael Kloibmüller, das ein ehemaliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ausgelesen und verbreitet haben soll.

Offener Brief

Seitdem will Schnabl das von Mikl-Leitner geforderte Miteinander in Niederösterreich nicht mehr akzeptieren. Er kündigt einen offenen Brief zu den Chats an und fordert von Mikl-Leitner eine Entschuldigung.

Der Satz stammt aus dem Jahr 2016, als Johanna Mikl-Leitner noch Innenministerin war und es in der rot-schwarzen Regierung wegen der Flüchtlingspolitik krachte.

Schnabl schreibt dazu in einer Aussendung: „Die Chatinhalte von Johanna Mikl-Leitner konterkarieren das Lippenbekenntnis zum Miteinander in Niederösterreich. Sie diffamieren politisch Andersdenkende und zeigen, dass die ÖVP offenbar nicht bereit ist, einen Konsens mit den politischen Mitbewerbern zu finden – sondern die ÖVP verfällt vielmehr in Beschimpfungen.“

"...und stolz drauf!"

Gleichzeitig wurde bereits ein Sujet der SPÖ Niederösterreich im Netz verbreitet, das eine rote Faust mit dem Spruch „Rotes Gsindl und stolz drauf!“ zeigt.